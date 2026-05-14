Митничари на "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато за над 400 000 евро

Митническите служители на пункт "Лесово" задържаха 3020,80 грама златни накити, укрити в специално изработен тайник в лек автомобил. По оценка на експерти стойността на контрабандните изделия възлиза на 418 796 евро.

На 11 май 2026 г. около 16.30 ч. на входящото трасе на пункт "Лесово" пристига автомобил с румънска регистрация, пътуващ по маршрут Турция – България – Румъния. Водачът и неговият спътник – двама румънски граждани – заявили пред митническите служители, че превозват единствено личен багаж и нямат стоки за деклариране.

След оперативен анализ автомобилът бил селектиран за щателна проверка, при която са установени следи от манипулация по таблото на превозното средство. След демонтаж е открит специално изработен тайник с механизъм за дистанционно отключване, разположен във фабрична кухина. В него инспекторите намерили 14 пакета с бижута от жълт метал – пръстени, гривни, колиета, обеци и други накити, увити в тиксо.

Експертизата е установила, че изделията са изработени от злато с различни карати и са с общо тегло над 3 килограма.

Освен златните накити, при проверката митническите служители открили и 1000 къса контрабандни цигари, укрити в облегалките на предните седалки на автомобила.

Контрабандните стоки са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Работата по случая продължава.