Митничари на пункт "Калотина" задържаха 500 кг контрабанден тютюн за наргиле

Митнически служители на пункт "Калотина" предотвратиха опит за контрабанда на 500 кг тютюн за наргиле при проверка на изходящ товарен автомобил.

На 28 април 2026 г. на трасе "Изходящи товарни автомобили" е пристигнала композиция, управлявана от гражданин на Босна и Херцеговина. По метода на рисковия анализ превозното средство било селектирано за щателна проверка. Водачът представил документи за превоз на радиатори от Турция за Босна и Херцеговина.

При последвалия оглед и сканиране с рентгенова апаратура митническите служители установили съмнителна зона в товара. При физическата проверка били открити 25 кашона, съдържащи общо 50 пластмасови кофи с пакети по 500 грама тютюн за наргиле без марка и без български акцизен бандерол.

Общото количество на задържаната стока е 500 кг, като дължимият акциз възлиза на 60 845 евро.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – София за опит за незаконно пренасяне на стоки в големи размери.

Шофьорът е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянна мярка "задържане под стража".

