Митничари във Варна задържаха контрабандни текстилни изделия и платове от Турция

Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД "Митница" - Варна задържаха над 2700 недекларирани текстилни изделия и близо 4500 квадратни метра плат при проверка на товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за България.

Камионът с българска регистрация е пътувал под митнически режим „транзит“ до митническо учреждение в ТД "Митница" - Варна. При последваща проверка на декларирания товар митническите инспектори са установили значително количество недекларирани облекла, хавлиени кърпи, завивки и памучни и синтетични платове.

Стоките са задържани, а по случая предстои образуване на административно-наказателно производство.