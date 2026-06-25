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Митничари във Варна задържаха контрабандни текстилни изделия и платове от Турция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Митничари във Варна задържаха контрабандни текстилни изделия и платове от Турция
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Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД "Митница" - Варна задържаха над 2700 недекларирани текстилни изделия и близо 4500 квадратни метра плат при проверка на товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за България.

Камионът с българска регистрация е пътувал под митнически режим „транзит“ до митническо учреждение в ТД "Митница" - Варна. При последваща проверка на декларирания товар митническите инспектори са установили значително количество недекларирани облекла, хавлиени кърпи, завивки и памучни и синтетични платове.

Стоките са задържани, а по случая предстои образуване на административно-наказателно производство.

#контрабандни текстилни изделия #във Варна #Турция #митничари #платове

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