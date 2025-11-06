Моите въпроси за €: Ще може ли да се използва еврото от различни членове на еврозоната и у нас?

Вашите въпроси за еврото задаваме и днес, а отговорите идват от експертите. Можете да питате през секцията "Моите въпроси за еврото" в сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана си. Този път питате за различните евромонети с различни национални символи и готовността на търговците да боравят с тях.



Весела Ройдева: Имам евро в брой, останали от разни пътувания, и ги пазя за следващи такива. Те са от различни държави и, естествено, ги използвам без проблем в други страни членки на еврозоната. Мисля обаче, че в малките квартални магазини, ако продавачите не са добре обучени, няма да ги приемат.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Ще може и в малките квартални магазини да ползва еврото от всички страни членове на еврозоната. В момента тече обучение на всички хора, които работят на каси в големите и в малките магазини, в които основно фокусът ще е насочен да разпознават фалшивото евро от истинското евро, но няма да има никакъв проблем с това от коя държава е издадена. Ако човек, който пътува, си погледне евромонетите, които си е донесъл, ще види, че има евромонети от различните страни, всяка монета или банкнота, независимо от страната издател, се ползва във всички страни - членки на еврозоната, и във всички страни, които приемат евро".