МОСВ с готовност да изпуска язовири заради очакваното пълноводие

Към 20.04.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5144,6 млн. куб. м, което представлява 78,71 % от общия им обем. Със 100 % запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90 % са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“ и „Кърджали“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед и до полунощ ще има краткотрайни валежи с гръметовици, главно в източните и планинските райони. Валежи се очакват и през следващите три дни на много места в страната, като за 21 април 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в 14 области от територията на Южна България. В края на седмицата се очаква спиране на валежите и затопляне.

Днес и през следващите два дни в резултат на валежите се очакват повишения на речните нива на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.