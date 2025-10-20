На 80% е възстановено сметопочистването в „Люлин“ и „Красно село“

От нула до осемдесет процента“ – така заместник-кметът на Столична община Надежда Бобчева определи напредъка по кризисната организация за сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“. По думите ѝ за две седмици общината е преминала „нелек път“ и вече е възстановила голяма част от обслужването по график.

„Когато стартира всичко това, нямахме нито един камион и нито един служител да работи. Вече сме окомплектовани технически и имаме хора, които обслужват техниката“, посочи тя в "Денят започва".

Тя благодари на всички, които бяха съпричастни в този процес, включително и на доброволците.

"Преди две седмици обявихме кризисна организация за сметосъбирането в тези два района. През тези две седмици минахме нелек път и от 0% вече сме на 80%. Като казвам „от 0%“ – когато стартира всичко това, нямахме нито един камион и нито един служител да работи. Вече сме окомплектовани технически и сме намерили определен брой хора, които да обслужват техниката", обясни Бобчева.

Заместник-кмета изтъкна, че техниката се разваля, има аварии, хората се разболяват. Затова към настоящия момент може да се каже, че са възстановили на 80% обслужването по график на двата района.

„За момента планираме да облекчим системата. На точката в „Житница“ ще поставим големи контейнери, които да събират едрогабаритни отпадъци – мебели и други едри отпадъци от домакинствата, както и голям контейнер за строителни отпадъци. Ще следим стриктно процеса и няма да позволяваме фирми да изхвърлят на тези места. Има констатирани подобни нарушения.“

Тя апелира гражданите да изхвърлят разделно отпадъците си.

Тя обясни, че "Софекострой" ще бъде ангажирано да събира боклука и в двата района, няма да бъде избирана нова фирма.