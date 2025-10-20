БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наръгаха 36 - годишен мъж в Сунгурларе след скандал

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Мъжът е с опасност за живота

линейка закъсня часа тригодишно дете задух висока температура получи спешна помощ
Слушай новината

Нападение с нож над 36-годишен мъж в Сунгурларе. Инцидентът е станал в петък вечерта около полунощ на ул. “Овчарска”.

По информация на полицията първоначално е възникнал скандал между двама мъже – на 36 и 61 години, които обитавали съвместно жилище. След употреба на алкохол те се скарали и по - възрастният мъж нанесъл с нож две прободни повърхностни рани в областта на корема и странично на тялото на по - младия мъж.

Пострадалият е и с хемоторакс, засегнат бял дроб с кръвонасядания. Мъжът е с опасност за живота, като е откаран до УМБАЛ – Бургас и настанен за лечение.

Работата по случая продължава.

#наръган #Сунгуларе #МБАЛ-Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Криминално

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
Чете се за: 03:05 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Чете се за: 00:37 мин.
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София? "Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
Чете се за: 03:30 мин.
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва" Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ