Наръгаха 36 - годишен мъж в Сунгурларе след скандал

Нападение с нож над 36-годишен мъж в Сунгурларе. Инцидентът е станал в петък вечерта около полунощ на ул. “Овчарска”.

По информация на полицията първоначално е възникнал скандал между двама мъже – на 36 и 61 години, които обитавали съвместно жилище. След употреба на алкохол те се скарали и по - възрастният мъж нанесъл с нож две прободни повърхностни рани в областта на корема и странично на тялото на по - младия мъж.

Пострадалият е и с хемоторакс, засегнат бял дроб с кръвонасядания. Мъжът е с опасност за живота, като е откаран до УМБАЛ – Бургас и настанен за лечение.

Работата по случая продължава.