54-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Кнежа

Мъж на 54 години е задържан за срок до 72 часа за опит за убийство в Кнежа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен, която наблюдава досъдебно производство за престъплението. Направен е оглед на местопроизшествие в частен дом като първо действие по разследването.

След сбиване, станало вчера, мъж е с опасност за живота. Той е получил прободни рани.

Според събраните до момента доказателства е установено, че пострадалият бил на гости в дома на роднини на обвиняемия в Кнежа. След възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, 54-годишният нанесъл няколко прободни рани в областта на гърдите на пострадалия, посочват от прокуратурата.

54-годишният е привлечен в качеството на обвиняем за опит за убийство, извършен при опасен рецидив. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура - Плевен. Предстои внасяне на искане в Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Разследването по случая продължава.