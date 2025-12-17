БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

54-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Кнежа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Мъж на 54 години е задържан за срок до 72 часа за опит за убийство в Кнежа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен, която наблюдава досъдебно производство за престъплението. Направен е оглед на местопроизшествие в частен дом като първо действие по разследването.

След сбиване, станало вчера, мъж е с опасност за живота. Той е получил прободни рани.

Според събраните до момента доказателства е установено, че пострадалият бил на гости в дома на роднини на обвиняемия в Кнежа. След възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, 54-годишният нанесъл няколко прободни рани в областта на гърдите на пострадалия, посочват от прокуратурата.

54-годишният е привлечен в качеството на обвиняем за опит за убийство, извършен при опасен рецидив. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура - Плевен. Предстои внасяне на искане в Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Разследването по случая продължава.

#Полицията в Плевен #опит за убийство #Кнежа

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
3
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Криминално

Повдигнаха обвинения срещу 35-годишен мъж за отвличане от апартамент в Стара Загора
Повдигнаха обвинения срещу 35-годишен мъж за отвличане от апартамент в Стара Загора
Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама
Чете се за: 01:10 мин.
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
Чете се за: 00:30 мин.
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
Нова измама в интернет: Несъществуващ монах в Бачковския манастир лекувал с билки диабет Нова измама в интернет: Несъществуващ монах в Бачковския манастир лекувал с билки диабет
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ