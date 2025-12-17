Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама.

От прокуратурата посочват, че събраните до момента доказателства сочат, че на 16 декември 2025 г. на ул. "Княз Борис I" в София, в кантората на нотариус, обвиняемите съзнателно са се ползвали от неистински официален документ, а именно - нотариален акт. На него му е бил е придаден вид, че е автентичен и е подписан от друг нотариус на 3 октомври 1989 г. и че единният е собственик на недвижим имот в район "Студентски", ж.к. "Малинова долина" в София с площ 760 кв. метра.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2, пр.2, алт.1 вр. ал.1, пр.1 от НК спрямо двамата обвиняеми, за което се предвижда наказание "лишаванe от свобода". С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо двамата обвиняеми.