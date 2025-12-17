Повдигнаха обвинения срещу 35-годишен мъж за отвличане от апартамент в Стара Загора

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 35 години за отвличане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Срещу обвиняемия са повдигнати обвинения, че на 14 декември т.г. е отвлякъл 31-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

На спешния телефон 112 е подаден сигнал, че жената е отвлечена от апартамент в Стара Загора. Проведени са били оперативно-издирвателни мероприятия и тя е била открита в друго населено място.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.