НА ЖИВО: Англия – Аржентина 0:0

Откриващите минути бяха подвластни на масирани атаки от страна на символичните домакини, които обаче трудно стигаха до удар в посока вратата, пазена от Емилиано Мартинес. Освен това напрежение между двете скамейки и играчите на терена не липсваше, като те често прерастваха в груби единоборства.

Постепенно аржентинците излязоха от своето наказателно поле, но към този момент това бе единствената им утеха. Головите положенията се оказаха мираж и за двата тима, като тенденцията не се промени и в средата на първото полувреме.

Англия и Аржентина ще определят втория финалист на Мондиал 2026. Двата отбора ще се срещнат на „Мецедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта във втория полуфинал, който ще стартира от 22:00 часа българско време в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Селекцията на Лионел Скалони продължава свята защита на титлата, която спечели преди четири години на световното първенство в Катар. Актуалните първенци се целят в шести финал, а съставът на Томас Тухел ще се опита да стигне до спора за трофея след 60-годишна пауза. Именно през 1966 година е и последният път, в който англичаните стъпват на върха в световния футбол.

СЪСТАВИ:

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АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 24. Рийс Джеймс, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън - 17. Морган Роджърс, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн (К)

Селекционер: Томас Тухел

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АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 5. Леандро Паредес, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 10. Лионел Меси (К), 9. Хулиан Алварес.

Селекционер: Лионел Скалони