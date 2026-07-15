БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Англия – Аржентина 0:0

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
10601
Чете се за: 02:30 мин.
Европейски футбол
Запази

Гледайте втория полуфинал от Мондиал 2026 в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Снимка: БТА
Слушай новината

Откриващите минути бяха подвластни на масирани атаки от страна на символичните домакини, които обаче трудно стигаха до удар в посока вратата, пазена от Емилиано Мартинес. Освен това напрежение между двете скамейки и играчите на терена не липсваше, като те често прерастваха в груби единоборства.

Постепенно аржентинците излязоха от своето наказателно поле, но към този момент това бе единствената им утеха. Головите положенията се оказаха мираж и за двата тима, като тенденцията не се промени и в средата на първото полувреме.

Англия и Аржентина ще определят втория финалист на Мондиал 2026. Двата отбора ще се срещнат на „Мецедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта във втория полуфинал, който ще стартира от 22:00 часа българско време в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Селекцията на Лионел Скалони продължава свята защита на титлата, която спечели преди четири години на световното първенство в Катар. Актуалните първенци се целят в шести финал, а съставът на Томас Тухел ще се опита да стигне до спора за трофея след 60-годишна пауза. Именно през 1966 година е и последният път, в който англичаните стъпват на върха в световния футбол.

СЪСТАВИ:

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от England football team (@england)


АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 24. Рийс Джеймс, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън - 17. Морган Роджърс, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн (К)

Селекционер: Томас Тухел

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Selección Argentina (@afaseleccion)


АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 5. Леандро Паредес, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 10. Лионел Меси (К), 9. Хулиан Алварес.

Селекционер: Лионел Скалони

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
6
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Спорт

Шиникова е на четвъртфинал на двойки на турнир в Турция
Шиникова е на четвъртфинал на двойки на турнир в Турция
Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство
Чете се за: 01:32 мин.
Томас Тухел: Англия има манталитет на победител Томас Тухел: Англия има манталитет на победител
Чете се за: 01:32 мин.
Шамил Мамедов №1 на рейтинговия турнир в Будапеща Шамил Мамедов №1 на рейтинговия турнир в Будапеща
Чете се за: 00:37 мин.
Старо съперничество, нова битка: Аржентина срещу Англия на световната сцена Старо съперничество, нова битка: Аржентина срещу Англия на световната сцена
Чете се за: 00:25 мин.
България отстъпи на европейския шампион Полша в Чикаго България отстъпи на европейския шампион Полша в Чикаго
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ