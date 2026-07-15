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Шиникова е на четвъртфинал на двойки на турнир в Турция

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Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.

изабелла шиникова стигна четвъртфиналите турнира шарм шейх
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Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция). Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Мариана Дражич (Хърватия) спечелиха срещу участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Мелис Йълдъръм и Ирмак Йозтюрк с 6:2, 6:1 за 54 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Вендула Валдманова (Чехия) и Карол Йънг Су Лий (САЩ).

34-годишната Шиникова записа две победи в квалификациите и загуба в първия кръг на основната схема на сингъл.

# Изабелла Шиникова

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