Шиникова е на четвъртфинал на двойки на турнир в Турция

Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция). Надпреварата е с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Мариана Дражич (Хърватия) спечелиха срещу участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Мелис Йълдъръм и Ирмак Йозтюрк с 6:2, 6:1 за 54 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Вендула Валдманова (Чехия) и Карол Йънг Су Лий (САЩ).

34-годишната Шиникова записа две победи в квалификациите и загуба в първия кръг на основната схема на сингъл.