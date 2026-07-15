Антъни Генов обърна вторите поставени и се класира за четвъртфиналите в Корденонс

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Корденонс (Италия) с награден фонд от 97 640 долара. Българинът и неговият партньор Чарлс Бари (Ирландия) постигнаха впечатляващ обрат срещу вторите поставени Арджун Кадхе (Индия) и Марселон Зорман (Бразилия) с 6:7(4), 6:4, 10:7 след близо два часа игра.

Първият сет беше решен след тайбрек, в който Генов и Бари поведоха с 3:0, но допуснаха обрат след серия от шест поредни точки за съперниците си.

Във втората част двата тандема вървяха равностойно до 4:4, когато българо-ирландският дует взе подаването си, а след това реализира решаващ пробив при третия си сетбол, за да изравни резултата.

Шампионският тайбрек започна трудно за Генов и Бари, които изоставаха с 1:5. Те обаче демонстрираха характер, обърнаха развоя с пет поредни спечелени точки и затвориха мача при 10:7.

На четвъртфиналите Антъни Генов и Чарлс Бари ще се изправят срещу победителите от срещата между Макс Алкала Гури (Испания) и Франко Ронкадели (Уругвай) и италианците Франко Агаменоне и Лоренцо Лорусо.

С успеха си българинът си осигури 16 точки за световната ранглиста на двойки, където заема 192-ото място, както и 920 евро от наградния фонд.