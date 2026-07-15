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Динко Динев преодоля италианец и се класира за втория кръг в Сърбия

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Спорт
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Поставеният под №6 българин надделя над Лоренцо Комино в два сета и продължава участието си на турнира в Куршумлийска баня

Динко Динев преодоля италианец и се класира за втория кръг в Сърбия
Снимка: БТА
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Динко Динев започна с победа участието си на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. Поставеният под номер 6 в схемата българин се класира за втория кръг, след като се наложи над италианеца Лоренцо Комино със 7:6(3), 6:3 за час и 50 минути игра.

22-годишният Динев спечели оспорвания първи сет след убедително представяне в тайбрека, в който поведе с 4:0 и не изпусна инициативата. Във втората част българинът реализира решаващ пробив за 3:1, а до края на срещата контролираше развоя на мача и заслужено стигна до крайния успех.

По-късно днес Динев ще излезе на корта и в турнира на двойки. Той ще си партнира с австриеца Матиас Уйвари, а на старта двамата ще се изправят срещу вторите поставени Никита Белозерцев (Узбекистан) и Вардан Манукян (Русия).

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Динко Динев

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