НА ЖИВО: Парламентът гласува на второ четене промени в Кодекса за застраховането

Парламентът ще гласува промени в Кодекса за застраховането на второ четене, внесени от "Прогресивна България".

С измененията, които бяха приети на първо четене на 23 септември, се предлага Комисията за финансов надзор да може и по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, а не само по предложение на Управителния съвет на фонда. Според вносителите промените ще позволят по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Със законопроекта се създава и възможност Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застраховател с отнет лиценз. Това включва обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Бюрото да не осигурява предварително средствата и впоследствие да иска възстановяването им.

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход "Придобиване на зенитно-ракетни комплекси". Проектът е внесен от Министерския съвет и е свързан с инвестиционен разход за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса.

В дневния ред на парламента е и второ четене на законопроект за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, внесени от Министерския съвет.

В програмата е и първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, внесени от Министерския съвет.