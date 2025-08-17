БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Националите до 14 г. допуснаха загуба от Австрия в последния си мач от турнира в Словения

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Националите до 14 г. приключват участието си на турнира с баланс от 0-5.

Баскетбол момчета България национален отбор до 14 г.
Снимка: БФ Баскетбол
Националният отбор на България за момчета до 14 години финишира на осмо място на турнира “Feel Slovenia Ball”. В Словени градец селекцията на Петьо Колев и Венцислав Костов не успя срещу Австрия след 82:88 в последния си мач от турнира. Националите до 14 г. приключват участието си на турнира с баланс от 0-5.

Никола Тодоров бе най-добър за България с 24 точки. Виктор Иванов и Васил Соколов добавиха по 15, като първият овладя и 9 борби. Валентин Лазаров се разписа с 11 точки.

За Австрия Амар Дедович завърши с 20 точки и 9 борби.

След равностойно първо полувреме, австрийците използваха силна трета четвърт, спечелена от тях с 28:15, за да вземат предимство за 68:51. В началото на последната част авансът на съперника стана 20 точки, но нашите момчетата не се отказаха и намалиха пасива си до 4 точки за 84:80. В края Австрия не се огъна и запази преднината си, което бе достатъчно за крайното 88:82.

#Български национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години

