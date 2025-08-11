БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:47 мин.

Спорт
Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 г. спечели втората контрола с Люксембург

Българският национален отбор за момичета до 16 години приключи с победа подготовката си за европейското първенство в Истанбул, дивизия "Б". Баскетболистките на Лилия Георгиева се справиха с Люксембург с 86:63 във втората проверка, която се изигра в "Арена Ботевград". Така българките записаха четвърти пореден успех, след като само преди ден отказаха същия съперник с 87:50.

Младите националки влизат в европейското първенство с четири победи и три поражения в контролите. Българският тим ще участва на шампионата в турския мегаполис от 20 до 29 август, като тимът е в група "D" заедно с Литва, Гърция, Украйна и Република Северна Македония.

За разлика от първата контрола с Люксембург, този път мачът се оказа доста по-оспорван, а гостенките водеха с две точки след 10 минути игра. Интрига не липсваше и във втората част, като на полувремето представителките на Люксембург оформиха 41:40 в своя полза.

При подновяването на играта българките показаха по-различно лице и постигнаха обрат, за да се изстрелят с 65:52 в края на третия период. Във финалната десетка домакините не изпуснаха инициативата и стигнаха до успеха.

Деана Станиславова бе най-добра за българския тим с 21 точки и 7 борби. Катрина Бозова има 16 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Габриела Коцева наниза 13 точки, Фатме Кичукова завърши с 12 точки, 5 борби, 7 асистенции и 5 откраднати топки.

