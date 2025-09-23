Националният отбор по ръгби 15 мъже се събира на лагер в "Бояна"

Българският национален отбор по ръгби 15 мъже се събира за лагер преди мача срещу Турция на 4 октомври.

Лагерът ще се състои на националната футболна база в "Бояна" от 30 септември до 3 октомври, съобщи Николай Кючуков, член на щаба на националния отбор по ръгби 15 мъже.

По време на лагера ще се работи върху тактика, физическа кондиция и екипна игра, информираха от федерацията по ръгби.

Мачът срещу Турция, който ще се играе на 4 октомври на Националния стадион "Васил Левски", е първи за България от дивизия Конференция, като в групата са още съставите на Украйна и Молдова.

Срещата с турците ще бъде официален дебют за новия селекционер на българския тим Ивайло Иванов.