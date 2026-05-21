Над 500 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас, която ще се проведе от 29 до 31 май в "Арена Бургас". Едновременно ще се състои и шестото издание на международния турнир "Акро къп".

Събитието се организира от Българска федерация по спортна акробатика, Община Бургас и клуб по спортна акробатика Черноморец.

Заявки са подали представители на Австралия, България, Великобритания, Израел, Русия, Италия, Казахстан, Испания, Украйна, САЩ и други.

За първи път на този турнир атлетите от Русия ще се състезават със собствено знаме и химн след отпадането на наложените през 2022 година санкции на спортистите от страната заради руското военното нахлуване в Украйна.