Надежда: Шумахер вече не е прикован на легло

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, съобщава "Daily Mail".

През 2013 година, след като се оттегли от спорта, Шумахер получи тежка мозъчна травма при падане, докато караше ски във Френските Алпи.

Той беше прикован на легло за продължителен период и беше поставен на апарат за изкуствено дишане.

Източници на "Daily Mail" съобщават, че Шумахер вече се движи на инвалидна количка с помощта на медицинска сестра и терапевт. Той е във фамилното си имение в Майорка.

57-годишният Шумахер е седемкратен световен шампион във Формула 1 и е смятан за един от най-великите пилоти на всички времена.

Германецът е втори във вечната ранглиста по победи (91), подиуми (155) и полпозишън (68), след само британеца Люис Хамилтън.