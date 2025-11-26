Наполи почете паметта на Диего Марадона

Привържениците на Наполи отдадоха почит на легендарния футболист Диего Марадона на петата годишнина от смъртта му. По време на мача от Шампионската лига срещу Карабах ликът на аржентинеца бе показан на видеостената и целият стадион скандира "Диего, Диего!".

Наполи спечели с 2:0, а в десетата минута на срещата, съобразено с номера на легендата, феновете изпяха рефрена "Има само един Марадона".

Бившият национал и селекционер на Аржентина почина след сърдечен удар на 25 ноември 2020, когато бе на 60-годишна възраст. Това се случи само две седмици след изписването му от болница в Буенос Айрес, където постъпи за премахване на съсиреци.

Марадона изведе Наполи до първите му две титли на Италия през 1987 и 1990, а стадионът в Неапол бе преименуван в негова чест след смъртта му. Аржентинецът е световен шампион от 1986 и е считан от мнозина за най-добрия футболист за всички времена.