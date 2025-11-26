БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Наполи почете паметта на Диего Марадона

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Легендата на световния футбол почина след сърдечен удар на 25 ноември 2020 г.

Наполи почете паметта на Диего Марадона
Снимка: БТА
Привържениците на Наполи отдадоха почит на легендарния футболист Диего Марадона на петата годишнина от смъртта му. По време на мача от Шампионската лига срещу Карабах ликът на аржентинеца бе показан на видеостената и целият стадион скандира "Диего, Диего!".

Наполи спечели с 2:0, а в десетата минута на срещата, съобразено с номера на легендата, феновете изпяха рефрена "Има само един Марадона".

Бившият национал и селекционер на Аржентина почина след сърдечен удар на 25 ноември 2020, когато бе на 60-годишна възраст. Това се случи само две седмици след изписването му от болница в Буенос Айрес, където постъпи за премахване на съсиреци.

Марадона изведе Наполи до първите му две титли на Италия през 1987 и 1990, а стадионът в Неапол бе преименуван в негова чест след смъртта му. Аржентинецът е световен шампион от 1986 и е считан от мнозина за най-добрия футболист за всички времена.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Наполи #В памет на Диего Марадона #Диего Марадона

