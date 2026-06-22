Наполи търси нов отбор на Ваня Милинкович-Савич

Отборът на Наполи ще се раздели с вратаря Ваня Милинкович-Савич само една година след подписването на договор за приблизително 20 милиона евро, а спортният директор Джовани Мана вече е набелязал Матей Коварж от ПСВ Айндховен като предпочитан негов заместник.

Напускането на Милинкович-Савич изглежда все по-вероятно, тъй като ръководството на клуба е решило, че Алекс Мерет ще бъде вратар номер едно за тима през следващия сезон под ръководството на треньор Масимилиано Алегри, пише изданието IlNapolista.

Сред дестинациите, които се разглеждат за сърбина, е Саудитска Арабия, където брат му Сергей играе за Ал Хилал.

26-годишният Коварж, който в момента представлява Чехия на Световното първенство по футбол, отдавна е обект на вниманието на Мана и отговаря на профила на модерен, технически способен вратар, отговарящ на изискванията на Алегри.