Никола Цолов е пред промоция във Формула 2

Българската звезда в автомобилния спорт -. Никола Цолов, ще кара през следващия сезон във Формула 2. Това стана ясно, след като от сайта на автомобилното състезание направиха секция с неговото име.

Българския лъв вече беше намекнал за следващата стъпка към Формула 1. Наскоро Цолов беше част от видео на известния фризьор Костадин Колев. В него той разкри, че това ще е последното му състезание във Формула 3, а след повторно питане от страна на Колев, Цолов кимна с глава.

Пред българина предстои надпреварата в Монца, последна от календара на скромните болиди.

Според различни информации Цолов може да замени германеца Оливер Гьоте в екипа на MP Motorsport във Формула 2, но той може и да остане в "Кампос Рейсинг" и да замени испанеца Пепе Марти или британеца Арвид Линдблад, за които има спекулации, че може да преминат във Формула 1.