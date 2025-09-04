БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов е пред промоция във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Името на Българския лъв вече се е появило на сайта на автомобилното състезание.

Никола Цолов
Снимка: FIA Formula 3
Слушай новината

Българската звезда в автомобилния спорт -. Никола Цолов, ще кара през следващия сезон във Формула 2. Това стана ясно, след като от сайта на автомобилното състезание направиха секция с неговото име.

Българския лъв вече беше намекнал за следващата стъпка към Формула 1. Наскоро Цолов беше част от видео на известния фризьор Костадин Колев. В него той разкри, че това ще е последното му състезание във Формула 3, а след повторно питане от страна на Колев, Цолов кимна с глава.

Пред българина предстои надпреварата в Монца, последна от календара на скромните болиди.

Според различни информации Цолов може да замени германеца Оливер Гьоте в екипа на MP Motorsport във Формула 2, но той може и да остане в "Кампос Рейсинг" и да замени испанеца Пепе Марти или британеца Арвид Линдблад, за които има спекулации, че може да преминат във Формула 1.

#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Автомобилизъм

Себастиан Ожие спечели Рали Парагвай
Себастиан Ожие спечели Рали Парагвай
Пиастри записа изключително ценен успех на "Зандвоорт", първи подиум за Хаджар Пиастри записа изключително ценен успех на "Зандвоорт", първи подиум за Хаджар
Чете се за: 04:25 мин.
Гледайте от "Нюрбургринг" състезанието по издръжливост от GT шампионата Гледайте от "Нюрбургринг" състезанието по издръжливост от GT шампионата
Чете се за: 01:15 мин.
Себастиан Ожие поведе след втория ден на рали Парагвай Себастиан Ожие поведе след втория ден на рали Парагвай
Чете се за: 01:35 мин.
Кале Рованперя поведе след първия ден на Рали Парагвай Кале Рованперя поведе след първия ден на Рали Парагвай
Чете се за: 01:35 мин.
Японец постигна най-добро време в пролога на Рали Парагвай Японец постигна най-добро време в пролога на Рали Парагвай
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ