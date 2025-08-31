Себастиан Ожие спечели Рали Парагвай

Себастиан Ожие (Франция, Тойота) спечели Рали Парагвай от световния шампионат по автомобилизъм WRC и донесе 102-а победа в историята на японския конструктор, изравнявайки върховото постижение на Ситроен.

Осемкратният световен шампион изоставаше с почти 40 секунди в петък заради спаднала гума, но завърши с победата. Тя го приближи на девет точки от лидера в генералното класиране на шампионата Елфин Еванс (Великобритания, Тойота), който остана втори с 26.2 секунди пасив. Трети финишира Тиери Нювил (Белгия, Хюндай), който изостана с още една секунда.

"Мога само да се гордея от представянето ни с Венсан (Ланде, навигатор на Ожие - б.пр.). Най-важното нещо бе да спечелим и го направихме. В Южна Америка по принцип нямам късмет и се радвам, че най-накрая спечелих в тази прекрасна атмосфера. Първото рали в Парагвай беше голям успех", каза той.

Кале Рованперя (Финландия, Тойота) е равен по точки с Ожие в генералното класиране на шампионата, след като днес зае шестото място в Парагвай.

Междувременно, руснакът с български лиценз Николай Грязин, пилот на Шкода, завърши на втора позиция в клас WRC2 и на десета в общото класиране на кръга. Той е на 13-о място в генералното класиране, в което води Оливер Солберг (Швеция, Тойота) - син на легендата Петер Солберг.