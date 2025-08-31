Пиастри записа изключително ценен успех на "Зандвоорт", първи подиум за Хаджар

Оскар Пиастри (Австралия, Макларън) спечели Голямата награда на Нидерландия, 15-и кръг от световния шампионат Формула 1. Лидерът в генералното класиране завърши уикенда по най-добрия възможен начин, тъй като не само добави седмия си успех през сезона, а и механичен проблем отстрани неговия пряк конкурент, както и съотборник - Ландо Норис (Великобритания), който се движеше втори дълго време на пистата "Зандвоорт". Разликата между пилотите на Макларън в генералното класиране вече е 34 точки.

Макс Верстапен (Нидерландия, Ред Бул) започна състезанието свръх агресивно и с коренно различна стратегия от двата автомобила на Макларън. Четирикратният световен шампион заложи на гумите с мека смес и атакува още на началната права Норис, за да го изпревари няколко завоя след старта. Агресията на нидерландеца почти го изкара извън третия шикан, но той удържа болида и остана втори.

Това начало бе мечтано за водещия Макларън на Пиастри, който поведе убедително. Единственият му съперник за титлата бе блокиран зад Верстапен, чийто гуми пък щяха да бъдат изразходени далеч по-рано от медиумите на Макларън.

Очакваното се случи в деветата обиколка, когато гумите на британеца вече работеха оптимално, а нидерландецът постепенно губеше скорост. Пилотът на Макларън настигна световния шампион на правата и направи атака в завой номер 1, изпреварвайки съперника от Ред Бул от външната страна. Тази маневра дойде при четири секунди преднина за Пиастри, но Норис моментално записа най-добра обиколка и започна да заличава пасива си.

Към 20-ата обиколка на "Зандвоорт" се забелязаха и първите капки дъжд, което принуди отборите да премислят плановете си за спирания. Те обаче получиха подарък от Люис Хамилтън (Великобритания, Ферари), който заби автомобила си в огражденията край трети завой. Логично, лидерите Пиастри, Норис и Верстапен моментално направиха бокс за нови гуми, като пилотите на Макларън получиха твърда смес, а действащият световен шампион избра медиум.

Автомобилът на сигурността се оттегли за 27-ата обиколка и след рестарта промяна на върха нямаше. Водачите бяха преследвани от Исак Хаджар (Франция, Рейсинг Булс) и Джордж Ръсел (Великобритания, Мерцедес), а единственото Ферари на трасето на Шарл Льоклер заемаше шестата позиция. Състезателят от Монако обаче я отстъпи в 53-та обиколка с катастрофа.

След многобройни влизания на автомобила на сигурността и последвали сближавания на пилотите, всичко трябваше да бъде решено от чистата състезателна скорост. В петък и събота сутрин най-бърз беше Ландо Норис с 3/3 в тренировките, но британецът нямаше късмет днес. Той не успя да изпревари Оскар Пиастри в нито един рестарт, а пет обиколки преди края дори отпадна заради теч на масло.

Макс Верстапен финишира втори в домашното си състезание, а Исак Хаджар затвърди кандидатурата си за втори пилот на Ред Бул със силно каране, трето място и първи подиум в кариерата. Ръсел, Александър Албон (Тайланд, Уилямс) и Оливър Беърман (Великобритания, Хаас) допълниха шестицата.

Сред точките попаднаха още съотборниците в Астън Мартин Ланс Строл (Канада) и Фернандо Алонсо (Испания), Юки Цунода (Япония, Ред Бул) и Естебан Окон (Франция, Хаас).