Японец постигна най-добро време в пролога на Рали Парагвай

Японецът Такамото Кацута (GR Yaris Rally1) постигна най-добро време от 2:24.4 минути на 4,92-километровия пролог в Тринидад, за да изпревари претендентите за шампионата и опитните си съотборници, давайки сигнал за намеренията си на Рали Парагвай, десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC).

Времето на Кацута го постави на 0.6 секунди пред От Тенак (Естония, i20 N Rally1), като настоящият шампион Тиери Нювил (Белгия, i20 N Rally1) и двукратният световен първенец Кале Рованперя (GR Yaris Rally1) си поделиха последното място в топ 3, само на секунда зад него.

Лидерът във временното подреждане в шампионата - британецът Елфин Еванс (GR Yaris Rally1), се класира на пето място, на 1.1 секунда от японския пилот.

Състезаващият се за България Николай Грязин (Fabia RS) даде 11-о време в пролога на Рали Парагвай и първо във WRC2.