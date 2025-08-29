Японец постигна най-добро време в пролога на Рали Парагвай

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Състезаващият се за България Николай Грязин даде 11-о време и първо във WRC2.

Такамото Кацута
Снимка: БТА
Японецът Такамото Кацута (GR Yaris Rally1) постигна най-добро време от 2:24.4 минути на 4,92-километровия пролог в Тринидад, за да изпревари претендентите за шампионата и опитните си съотборници, давайки сигнал за намеренията си на Рали Парагвай, десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC).

Времето на Кацута го постави на 0.6 секунди пред От Тенак (Естония, i20 N Rally1), като настоящият шампион Тиери Нювил (Белгия, i20 N Rally1) и двукратният световен първенец Кале Рованперя (GR Yaris Rally1) си поделиха последното място в топ 3, само на секунда зад него.

Лидерът във временното подреждане в шампионата - британецът Елфин Еванс (GR Yaris Rally1), се класира на пето място, на 1.1 секунда от японския пилот.

Състезаващият се за България Николай Грязин (Fabia RS) даде 11-о време в пролога на Рали Парагвай и първо във WRC2.

