Себастиан Ожие поведе след втория ден на рали Парагвай

Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе след втория ден в първото издание на рали Парагвай, десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC).

Ожие бе четвърти след първия ден след спукана гума, но успя да навакса и да вземе преднина от 10.3 секунди пред втория Адриен Фурмо с Хюндай.

Съотборникът на Ожие - Кале Рованперя, водеше след съботните скоростни отсечки, но спукана гума в предпоследния етап на деня свали финландеца на шесто място.

Осемкратният световен шампион Ожие спечели четири от седемте етапа на деня, докато Рованпера спечели три от тях.

"Разбира се, жалко е да видиш съотборникът си да има спукана гума и това не е начинът, по който искаш да поведеш, но изглежда, че всеки имаше някакви проблеми", коментира Ожие.

Уелсецът Елфин Еванс е на трето място с изоставане от 36,6 секунди след Ожие, а От Танак с Хюндай е четвърти и само на 2,5 секунди зад Еванс след спукана задна лява гума на най-дългия етап.

Еванс е лидер в генералното класиране с три точки пред Рованперя, а Ожие е с още 10 точки зад него след девет от 14 кръга от шампионата.

