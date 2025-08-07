Състезанието "Раховец-Лясковец 2025" ще събере отново най-добрите състезатели

Автомобилното състезание по планинско изкачване „Раховец - Лясковец 2025" ще се състои на 23 и 24 август. Това съобщиха от Община Лясковец.

Тазгодишното издание е 11-о по ред и в него отново ще вземат участие най-добрите състезатели от България, заедно с техните екипи и автомобили. Мястото на провеждане на надпреварата ще бъде по познатия маршрут в Лясковец от стадион „Михаил Алексиев“ в посока манастир „Св. св. Петър и Павел“, с дължина на трасето 3 350 метра, денивелация 210 метра и наклон 6,3 процента.

Административно-техническият преглед на състезателните автомобили ще се проведе на 23 август сутринта пред Община Горна Оряховица, след което ще се състои и официалното откриване на надпреварата. През първия ден ще има тренировки в три манша, а същинската надпревара ще бъде на 24 август. Стартът на състезанието е на ниво стадион „Михаил Алексиев“ в Лясковец и ще бъде даден в 11:00 часа. Съревнованието ще премине в три манша, след което победителите ще бъдат наградени от организаторите в района на стартовата линия.

Организатори на Планинското състезание "Раховец - Лясковец 2025" са Автомобилната федерация на България, автомобилен спортен клуб „Етър Рейсинг Тим” и Общините Горна Оряховица и Лясковец. По техни думи трасето, по което ще се състезават автомобилистите, е сред най-техничните в България. То е едно от най-атрактивните за зрителите, с много завои и дава възможност за майсторско управление.

От Община Лясковец предупредиха, че във връзка със състезанието ще бъде въведена временна организация на движението. Тя ще е в участъка от началото на ул. „Манастирска“ в града, при кръстовището с ул. „Васил Левски“ и пл. „Възраждане“ № 5 (до сградата на полицията), в посока стадион „Михаил Алексиев“, покрай манастир „Св. св. Петър и Павел“ до разклона за селата Арбанаси и Шереметя.