Нафисату Тиам прекрати участието си на световното първенство по лека атлетика в Токио

Трикратна олимпийска шампионка Нафисату Тиам (Белгия) се оттегли от седмобоя на световното първенство по лека атлетика в Токио, след като неуспешно представяне в дисциплината дълъг скок й остави малък шанс за медал,.

31-годишната състезателка, която спечели световни титли през 2017 и 2022 година, не успя да премине шестметровата граница с двата си разрешени скока, за да се класира на осмо място в общото подреждане, на 377 точки зад лидерката в състезанието Анна Хол.

Тиам, която за последно е загубила в състезание на световното първенство през 2019-а, се е отказала да продължи преди хвърлянето на копие и 800 метра във вечерната сесия.

"Мъчих се на това състезание от самото начало. Опитах се да се боря, но очевидно не се получи. Тази сутрин започнах с мисълта, че ще се боря до край и няма да си тръгна с празни ръце, защото работих усилено тази година. Знаех, че мога да направя нещо добро тук и да се боря за място в класирането, но това не се случи. Така че съм разочарована, да. Това първенство е истински провал", каза разплакана Тиам.

Германският състезател по десетобой Тил Щайнфорт също се оттегли от световното първенство в Токио, след като завърши само три дисциплини.

"След консултация с треньорския екип, с медицинския персонал и със семейството си взех трудното решение да се оттегля от Световното първенство“, обясни Щайнфорт, който страда от болки в слабините.

23-годишният състезател трябваше да се подложи на операция това лято. В резултат на това той не успя да се подготви оптимално за състезанието.