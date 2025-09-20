БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макс Верстапен спечели квалификацията за място за Гран При на Азербайджан

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Втори ще потегли Карлос Сайнц.

Макс Верстепен
Снимка: БТА
Световният шампион Макс Верстапен (Нидерландия) с "Ред Бул" спечели квалификацията за място за Гран при на Азербайджан във Формула 1, след като записа най-бърза обиколка от 1:41.117 минута по улиците на Баку.

Втори ще потегли Карлос Сайнц (Испания) с "Уилямс", който остана на 0.478 от нидерландеца, а трети в стартовата решетка ще бъде Лиъм Лоусън (Австралия) с "Рейсинг Булс", записвайки най-добро постижение в кариерата си.

Квалификацията приключи с около час по-късно от предвиденото заради няколко катастрофи, дъжд и шест червени флага. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 Оскар Пиастри с "Макларън" катастрофира в последната фаза на квалификациите. Шарл Льоклер с "Ферари", който се бореше за пети пореден полпозишън в Баку, също се удари в стената в борбата за място в топ 10.

Ландо Норис от "Макларън" не успя да се възползва напълно от грешката на Пиастри и се класира седми, с две места пред своя съотборник.

"Макларън" по всяка вероятност ще спечели титлата при конструкторите седем кръга преди края след състезанието в неделя.

В класирането при пилотите Пиастри води с 324 точки, пред Норис с 293 и Верстапен с 230.

Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба
Даниел Александров достигна до репешажите на световното първенство по борба
Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия
Чете се за: 01:15 мин.
Ърбан зоната събра хиляди в Северния столичен парк
Чете се за: 02:02 мин.
Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство
Чете се за: 02:20 мин.
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
6017
Чете се за: 04:40 мин.
Кенийски атлети взеха световните титли на 800 метра при мъжете и 5000 метра при жените
Чете се за: 04:40 мин.

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
