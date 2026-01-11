БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Българската състезателка в преследването в Оберхоф - Лора Христова, завърши на 44-о място и на 4:24.5 минути зад Йоберг.

елвира йоберг спечели втора поредна победа световната купа биатлон
Слушай новината

Шведката Елвира Йоберг записа втората си поредна победа в Световната купа по биатлон. Тя спечели и спринта на 7.5 километра в Оберхоф преди три дни.

Лора Христова, единствената българска участника в преследването на 10 километра жени, завърши на 44-о място. Христова започна с 43-и стартов номер и бе безупречна в първата си стрелба, което й помогна да се придвижи до 32-а позиция. След това обаче тя пропусна по една мишена в оставащите три стрелби и завърши на 44-о място с три грешки и 4:24.5 минути зад Елвира Йоберг.

Шведката диктуваше темпото и в преследването в Оберхоф, печелейки победата с една наказателна обиколка във втората стрелба и общо време 31:38.5 минути. Тя завърши с 16.6 секунди пред единствената си конкурентка Суви Минкинен, която записа пети подиум за сезона и четвърто второ място.

Така Минкинен се се изкачи на втора позиция в генералното класиране, изпреварвайки с 16 точки Марен Киркейде. Норвежката имаше много тежък ден в Оберхоф и завъртя шест наказателни обиколки, преди да завърши на 22-а позиция. Минкинен е и начело в преследването с 47 точки пред шведката Ана Магнусон.

Лидер в генералното класиране с 50 точки пред Минкинен е французойката Лу Жанмоно, която днес бе десета.

Последното място на почетната стълбичка зае Хана Йоберг, която направи четири грешки в стрелбата и остана на 1:10.1 минути от сестра си - Елвира. Тя изпревари в самия край французойката Жюлия Симон, която не уцели две мишени в последната четвърта стрелба.

Свързани статии:

Елвира Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Оберхоф
Елвира Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Оберхоф
На подиума завършиха още финландката Суви Минкинен и французойката...
Чете се за: 01:50 мин.
#Елвира Йоберг #Световна купа по биатлон в Оберхоф

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Биатлон

Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете
Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете
Френската женска щафета спечели втори старт за сезона от Световната купа по биатлон Френската женска щафета спечели втори старт за сезона от Световната купа по биатлон
Чете се за: 02:07 мин.
Томазо Джакомел спечели драматично преследване в Оберхоф Томазо Джакомел спечели драматично преследване в Оберхоф
Чете се за: 02:42 мин.
Елвира Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Оберхоф Елвира Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Оберхоф
Чете се за: 01:50 мин.
Томазо Джакомел спечели спринта при мъжете от Световната купа по биатлон в Оберхоф Томазо Джакомел спечели спринта при мъжете от Световната купа по биатлон в Оберхоф
Чете се за: 02:07 мин.
Норвежкият биатлонист Сиверт Бакен е починал на 27-годишна възраст Норвежкият биатлонист Сиверт Бакен е починал на 27-годишна възраст
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ