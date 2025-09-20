България спечели 24 титли от европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националите спечелиха общо 79 медала.

Българският национален отбор по кикбокс излъчи 24-ма европейски шампиони от първенството в Италия за 2025г.

Златни медали в своите стилове и категории спечелиха следните български кикбоксьори:

Борис Деспотов - двукратен европейски шампион, Иван Велев - двукратен европейски шампион, Радостин Любенов, Калоян Трайков, Стефан Прокопов, Артем Калиев, Симеон Любомиров, Марти Димитров, Мартин Пачов, Даниел Маринков, Преслав Георгиев, Габриел Чергански, Никол Мартинова, Хелин Хасан, Моника Стоянова, Изабела Иванова, Райна Дунчева, Дарина Богданова, Александра Милушева, Калина Спирова и Еми Данова.

Отборни титли спечелиха момичетата на поинтфайтинг в състав Дарина Богданова, Райна Дунчева, Елизабет Иванова и Аделина Накова.

Сребърни медалисти отборно при кадети в стил поинтфайтинг станаха Борис Петков, Даниел Русанов, Владимир Цветков и Антон Василев.

С бронз отборно при кадетките също стил поинтфайтинг се окичиха Лъчезара Иванова, Рая Маринова, Ивайла Цветанова и Велислава Желямова.

На европейското първенство националите спечелиха общо 79 медала от които 24 златни, 22 сребърни и 33 бронза.

България зае 5-о място в класирането по медали след лидера Великобритания. Втори са представителите на Унгария, трети станаха кикбоксьорите на домакина Италия, а четвърти се наредиха поляците.

На първенството в Йезоло участваха 41 държави и 1849 състезатели, които излязоха на ринга и татамитата в общо 2396 ентрита.

Националният треньор на България Владимир Вълев бе награден за най-добър треньор на първенството в направление „Ринг“.

Двамата български рефери Бисер Георгиев и Христо Маринов получиха лиценз за по-високата категория „B“.

Освен 24-те европейски шампиони, страната успя за първи път в историята на спорта кикбокс към WAKO да спечели домакинство на световно първенство за кадети до 19 години, което ще се проведе през 2026 г. в гр. Пловдив, спортна зала „Колодрума“ от 21 до 30 август.

Президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов влезе в борда на директорите на Европейската федерация „WAKO Europe“.

