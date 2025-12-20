Йохан-Олав Ботн спечели преследването от Световната купа по биатлон в Анеси

Норвежецът Йохан-Олав Ботн спечели преследването на 12,5 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

Ботн измина петте обиколки на трасето за 31:20.8 минути, като показа най-стабилна стрелба от всички състезатели в челото и не допусна нито една грешка.

Втори на 17.6 секунди, но с цели три грешки в стрелбата се класира Емилиен Жаклен. Французинът изпревари с финален спринт норвежеца Йоханес Дале-Шевдал, който с два пропуска изостана с 0.3 секунди от него. Дале-Шевдал бе лидер преди последната стрелба, но точно в нея се пропука на два пъти, което даде шанс на преследвачите му.

Със само един неточен изстрел французинът Ерик Перо зае четвъртото място, а шведите Себастиан Самуелсон и Мартин Понсилуома заеха петото и шестото място, въпреки че допуснаха нетипичен брой грешки в стрелбата. Самуелсон направи четири пропуска, а Понсилуома трябваше да завърши три наказателни обиколки от по 150 метра.

Победителят от вчерашния спринт Ветле Шастад Кристиансен се класира на седмо място на 38.4 секунди от времето на Ботн.

Днешната надпревара премина без българско участие.

В класирането за Световната купа лидер с 510 точки е Ботн, пред Перо с 372 и Самуелсон с 348. Ботн е начело в класирането и в дисциплината "преследване", като има 220 точки. Втори със 195 е Ерик Перо, а на трето място със 156 точки е италианецът Томазо Джакомел.