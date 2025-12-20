БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тимът на ЦСКА спечели отборната надпревара при мъжете на турнира по спортна гимнастика „Йордан Йовчев“

В женско направление отборен шампион е Левски-Спартак.

тимът цска спечели отборната надпревара мъжете турнира спортна гимнастика bdquoйордан йовчевldquo
Снимка: Българска федерация по гимнастика
Тимът на ЦСКА спечели отборната надпревара в мъжко направление на турнира по спортна гимнастика „Йордан Йовчев“ за купа „Дженерали“. В 12-ото издание на престижното състезание гимнастиците на „червения“ клуб събраха общо 198,050 точки.

В индивидуалното класиране в първа категория (родени 2013-2014 година) шампион стана Павел Попов от ЦСКА с 65.900 точки. Втори се нареди Онур Хикмет от Торнадо с 62.250 точки, а трети завърши Александър Живков от Гераниум с 58.200 точки.

Във втора категория (родени 2011-2012) златния медал спечели Михаил Божанин от ЦСКА с актив от 63.550 точки. В третата категория (родени 2009-2010) първото място зае Борис Караджинов от ЦСКА с 67.650 точки.

Състезателите с най-високи оценки на всеки от шестте уреда получиха специални ваучери от спонсорите на турнира, като четири от тях спечели Павел Попов от ЦСКА. Отборните победители и състезателите, класирали се в призовата тройка в индивидуалните категории бяха отличени с парични награди.

В женско направление отборен шампион е Левски-Спартак (София) с 215.281 точки. В категория 4 (родени през 2012- 2013) първа е Валерия Хинкова от Левски-Спартак със сбор от 43.666 точки, в категория 3 (родени през 2014-2015) златото взе Ксения Матанова от Левски-Спартак с 41.699 точки, категория 2 (родени през 2016 година) триумфира Виктория Илиева от Етър-Стил с 52.460 точки, а в категория 1 (родени през 2017 година) шампионка е Александра Накова от Левски-Спартак със 76.616 точки.

