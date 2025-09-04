Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия

Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд. В залата 31-годишният Христо Кирев заяви, че се признава за виновен и иска да се извини на родителите на 13-годишната ученичка.

Учителят по физическо поиска да излезе от ареста, за да види съпругата и детето си. Съдът обаче прецени, че на свобода мъжът може да извърши друго престъпление. Съдебният състав определи Кирев като личност с висока обществена опаснот.

