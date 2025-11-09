БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Денков: В бюджета има нагли искания

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
николай денков
В бюджета има „нагли и небалансирани искания“ – това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник-председател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

„Това, което виждаме, е, че много често има изключително нагли действия. Самият бюджет има доста нагли, небалансирани искания. Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение в енергийната комисия – също е много нагло. Това, че две седмици искаме плановете на правителството какво може да се направи, за да помогнем на правителството, защото никой не иска криза с горивата. Всичко това показва един натиск върху правителството. Сега е ясно е, че от това, което наричахме чалга политика, вече имаме рап политика. Ама това си има своите последствия. Когато се опитваш всичко да стане силово, криеш се от опозицията“, коментира Денков.

Той подчерта, че никой не е заинтересован от това да има криза с горивата у нас.

Според Денков случаят с особения управител на „Лукойл“ крие сериозни рискове:

"В момента ни се предлага още от същото дайте да направим нещо форсмажорно. Но това не е толкова влизането на управителя. Това, което се променя, е искането този управител да може да прави каквото си иска със собствеността на рафинерията. При това, изрично е записано, че неговите решения не подлежат на съдебен и административен контрол. Това е буквално суспендиране на конституцията, суспендиране на доста от европейските регламенти. И това създава огромни рискове след това България да бъде осъдена.

В Германия не е ли така?

Не, в Германия не е така. От 1922 г. има особен управител, но този особен управител до момента не е посмял да поиска смяна на собствеността, защото идеята е друга. Идеята е, че не трябва да отиват средства в руската финансова система", обясни Денков.

По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.

„Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение“, обясни акад. Денков.

Вижте цялото интервю с Николай Денков на "Денят започва с Георги Любенов"

