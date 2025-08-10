БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Николай Киров: Предният двубой оказа влияние в нашите състезатели

Имаше живец, просто ни липсваше голът, коментира старши треньорът на Ботев (Пловдив).

Николай Киров
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров заяви след поражението на неговия тим с 0:1 от Локомотив (София), че във футболистите му е имало притеснение заради загубата с 0:5 от Арда (Кърджали) в последния кръг. "Канарчетата" остават без успех от началото на новия сезон.

"Днес имаше разлика от предния двубой. Създадохме доста ситуации през втората част, но не съумяхме да отбележим. Имахме доста притеснения в началото - нормално след предната загуба. В момента, в който се отърсихме и пренесохме играта в противниковата половина, допуснахме гол в нашата врата, което не е никак приятно. През втората част направихме промени. Имаше живец, просто ни липсваше голът", коментира след срещата специалистът.

"Предният двубой оказа влияние в нашите състезатели. Бяха притеснени в началото на срещата - търсеха сигурността в отиграванията. Това беше нормално. В момента, в който се отърсихме от това притеснение, сами влязохме в нови проблеми след отбелязването на гола на Локомотив София. Знам състезателите какви възможности имат. Знам, че могат да правят по-добри отигравания. Притеснението беше по-голямо в тях, което е въпрос на психология. Опитваме различни варианти. Нещо нормално е, защото има 12 нови състезатели в състава. Налага се да се правят промени във всяка една среща. Трудностите са много, но само заедно може да се излезе от тях", каза още той.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив # Николай Киров

