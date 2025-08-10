Столичният Локомотив задълбочи кризата в Ботев Пловдив

Локомотив (София) записа втора поредна победа във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на шампионата. Единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост в 29-ата минута след асистенция на Спас Делев.

Така играчите на Станислав Генчев продължават без поражение от началото на сезона и вече с 8 точки в актива си делят третата позиция в класирането с тима на Черно море. "Канарчетата" пък регистрираха трета поредна загуба и остават без успех със само точка на своята сметка.

Още преди да изтече и минута от началото на срещата Луан пробва силен удар от воле, преминал покрай вратата на Даниел Наумов.

„Жълто-черните“ отговориха в 20-ата минута, когато след меко подаване отляво топката се озова в Николай Минков, но завършващият му изстрел с левия крак премина встрани от целта. Минута по-късно Тодор Неделев отправи коварен шут от близо 30 метра, с който обаче Мартин Величков съумя да се справи.

В 26-ата минута на другата врата Даниел Наумов също бе на мястото си при акробатично изпълнение на Анте Аралица след подаване на Луан. Три минути по-късно столичните „железничари“ поведоха в резултата. Ерол Дост се разписа с глава след прецизно центриране на Спас Делев от десния фланг. При този резултат дойде и почивката.

Четири минути след началото на втората част гостите от столицата бяха много близо до втори гол. Влезлият като резерва на полувремето Митко Митков отправи топовен изстрел от място от над 30 метра, който обаче се отби в напречната греда на Даниел Наумов.

В 52-ата минута Константинос Балоянис се озова на добра позиция след подаване на Никола Илиев, но Мартин Величков бързо скъси дистанция и отрази удара на левия краен бранител на „жълто-черните“.

Седем минути по-късно бърза контраатака на Локомотив (София) завърши с точен удар на Спас Делев, който обаче бе спасен с вещина от Наумов. Малко след това и стражът на гостите показа своята класа, за да не позволи на Стивън Петков да го преодолее с глава.

В 76-ата минута Тодор Неделев стреля от дистанция, но малко над напречната греда. Малко след това пък Енок Куатенг също не успя да намери очертанията на вратата при центриране от корнер на капитана на „жълто-черните“.

До края футболистите на Николай Киров установиха контрол върху събитията на терена в търсене на изравнително попадение, но не намериха път към вратата на Мартин Величков и "железничарите" се поздравиха с успех.