БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Столичният Локомотив задълбочи кризата в Ботев Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

"Железничарите" от София пък не познават вкуса на загубата от началото на сезона.

ПФК Локомотив София
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив (София) записа втора поредна победа във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на шампионата. Единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост в 29-ата минута след асистенция на Спас Делев.

Така играчите на Станислав Генчев продължават без поражение от началото на сезона и вече с 8 точки в актива си делят третата позиция в класирането с тима на Черно море. "Канарчетата" пък регистрираха трета поредна загуба и остават без успех със само точка на своята сметка.

Още преди да изтече и минута от началото на срещата Луан пробва силен удар от воле, преминал покрай вратата на Даниел Наумов.

„Жълто-черните“ отговориха в 20-ата минута, когато след меко подаване отляво топката се озова в Николай Минков, но завършващият му изстрел с левия крак премина встрани от целта. Минута по-късно Тодор Неделев отправи коварен шут от близо 30 метра, с който обаче Мартин Величков съумя да се справи.

В 26-ата минута на другата врата Даниел Наумов също бе на мястото си при акробатично изпълнение на Анте Аралица след подаване на Луан. Три минути по-късно столичните „железничари“ поведоха в резултата. Ерол Дост се разписа с глава след прецизно центриране на Спас Делев от десния фланг. При този резултат дойде и почивката.

Четири минути след началото на втората част гостите от столицата бяха много близо до втори гол. Влезлият като резерва на полувремето Митко Митков отправи топовен изстрел от място от над 30 метра, който обаче се отби в напречната греда на Даниел Наумов.

В 52-ата минута Константинос Балоянис се озова на добра позиция след подаване на Никола Илиев, но Мартин Величков бързо скъси дистанция и отрази удара на левия краен бранител на „жълто-черните“.

Седем минути по-късно бърза контраатака на Локомотив (София) завърши с точен удар на Спас Делев, който обаче бе спасен с вещина от Наумов. Малко след това и стражът на гостите показа своята класа, за да не позволи на Стивън Петков да го преодолее с глава.

В 76-ата минута Тодор Неделев стреля от дистанция, но малко над напречната греда. Малко след това пък Енок Куатенг също не успя да намери очертанията на вратата при центриране от корнер на капитана на „жълто-черните“.

До края футболистите на Николай Киров установиха контрол върху събитията на терена в търсене на изравнително попадение, но не намериха път към вратата на Мартин Величков и "железничарите" се поздравиха с успех.

Свързани статии:

Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив София спечели гостуването си на Ботев Пловдив с 1:0 в мач...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
3
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
6
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Български футбол

Станислав Генчев: Трите точки са напълно заслужени
Станислав Генчев: Трите точки са напълно заслужени
Николай Киров: Предният двубой оказа влияние в нашите състезатели Николай Киров: Предният двубой оказа влияние в нашите състезатели
Чете се за: 01:52 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Росен Божинов игра цял мач при първата победа на Антверп в Джупилер-лигата Росен Божинов игра цял мач при първата победа на Антверп в Джупилер-лигата
Чете се за: 02:25 мин.
Стефан Велков се разписа при загуба на Вейле в датската Суперлига Стефан Велков се разписа при загуба на Вейле в датската Суперлига
Чете се за: 00:47 мин.
Ударен старт за Стоилов и Гьозтепе в турската Суперлига Ударен старт за Стоилов и Гьозтепе в турската Суперлига
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Италия се бори с пожар край Везувий
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ