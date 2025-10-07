БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нинова и Петров останаха с бронз на европейското по бокс за младежи и девойки

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Сами Халил и Стоян Петров
Снимка: БФ Бокс
Христеа Нинова и Стоян Петров са трети в Европа. Талантите ни спечелиха бронзови медали на шампионата на Стария континент за младежи и девойки в Острава.

Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов Нинова (54 кг) изигра силен мач срещу полякинята Зузана Голебиевска. Българката показа много желание и дори прати в нокдаун съперничката си в третия рунд. Заради по-колебливо начало обаче това не бе достатъчно и младата ни надежда отстъпи с неединодушно решение на полуфиналите.

В категория над 90 килограма Петров бе спрян от много силния представител на Украйна Олександър Слиесариев (Украйна). Националът ни опита да се противопостави на съперника си, но силите му не стигнаха за успех по пътя към финалите.

#Христеа Нинова #Европейско първенство по бокс за младежи и девойки в Острава #Стоян Петров

