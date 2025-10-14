Нова операция за Бремер, ще отсъства два месеца

Защитникът на Ювентус Глейсон Бремер претърпя операция на лявото коляно и ще отсъства до декември. Вчера стана ясно, че той е получил нова травма, която изисква операция на същпот коляно, което оперира и миналия сезон.

"Бремер претърпя хирургическа интервенция под формата на артроскопична менизектомия на медиалния менискус на лявото коляно. Операцията премина отлично, футболистът ще започне следващите дни процеса на възстановяване, за да се завърне към професионална дейност", се казва в съобщението на Ювентус.

Според "Гадзета дело Спорт" и телевизия Sky Sport Юве ще бъде без защитника си най-малко пет или шест седмици.

Ювентус вече е без колумбийския защитник Хуан Кабал, който получи травма на дясното бедро в мача срещу Виляреал в Шампионската лига.