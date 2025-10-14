БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова операция за Бремер, ще отсъства два месеца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Бразилецът претърпя операция на коляното.

Глейсон Бремер
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитникът на Ювентус Глейсон Бремер претърпя операция на лявото коляно и ще отсъства до декември. Вчера стана ясно, че той е получил нова травма, която изисква операция на същпот коляно, което оперира и миналия сезон.

"Бремер претърпя хирургическа интервенция под формата на артроскопична менизектомия на медиалния менискус на лявото коляно. Операцията премина отлично, футболистът ще започне следващите дни процеса на възстановяване, за да се завърне към професионална дейност", се казва в съобщението на Ювентус.

Според "Гадзета дело Спорт" и телевизия Sky Sport Юве ще бъде без защитника си най-малко пет или шест седмици.

Ювентус вече е без колумбийския защитник Хуан Кабал, който получи травма на дясното бедро в мача срещу Виляреал в Шампионската лига.

#Глейсон Бремер #ФК Ювентус

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Европейски футбол

Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ
Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ
Рафиня остава в лазарета на Барселона Рафиня остава в лазарета на Барселона
Чете се за: 00:52 мин.
Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице
Чете се за: 01:00 мин.
Интер и Наполи отказали да вземат Неймар Интер и Наполи отказали да вземат Неймар
Чете се за: 00:55 мин.
Шест месеца по-късно: Менди подновява тренировки с Реал Мадрид Шест месеца по-късно: Менди подновява тренировки с Реал Мадрид
Чете се за: 01:20 мин.
Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ