Новата ера в ЦСКА започва днес с гостуване на Ботев Враца

ЦСКА гостува на Ботев Враца в двубой от деветия кръг на Първа лига. "Червените" излизат под Околчица след треньорска рокада заради раздялата с Душан Керкез. Босненецът беше освободен след загубата от Арда на неутрален терен преди броени дни.

В понеделник "армейците" ще бъдат водени от временния наставник Валентин Илиев, назначен първоначално във втория отбор. Той обаче ще дебютира край страничната линия с представителния тим. От другата страна е още един познайник на „армейците“ - Христо Янев.

Именно спечелилият Купата на България през 2016 г. начело на ЦСКА треньор е спряган за завръщане в клуба, но 46-годишният специалист ще остане при врачаните поне за домакинството от 20:30 часа.

За "червените" гостуванията на Ботев Враца през последните години не са сред най-лесните. В исторически план на ниво Първа лига отборите са играли 35 пъти под Околчица като ЦСКА е победил 19 пъти, а 14 от случаите са завършили без победител. Ботев има само 2 победи у дома, колкото и като гост.

Преди миналия сезон 31-кратните шампиони бяха натрупали 20 поредни успеха над врачани във всички турнири. Серията обаче приключи именно под Околчица с 1:1 през април.

По-рано в понеделник Арда ще проведе и второто си домакинство в Стара Загора – срещу Черно море. Битката е насрочена за 18:00 часа.