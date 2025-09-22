БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новата ера в ЦСКА започва днес с гостуване на Ботев Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

По-рано в понеделник Арда ще проведе и второто си домакинство в Стара Загора – срещу Черно море.

Валентин Илиев ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА гостува на Ботев Враца в двубой от деветия кръг на Първа лига. "Червените" излизат под Околчица след треньорска рокада заради раздялата с Душан Керкез. Босненецът беше освободен след загубата от Арда на неутрален терен преди броени дни.

В понеделник "армейците" ще бъдат водени от временния наставник Валентин Илиев, назначен първоначално във втория отбор. Той обаче ще дебютира край страничната линия с представителния тим. От другата страна е още един познайник на „армейците“ - Христо Янев.

Именно спечелилият Купата на България през 2016 г. начело на ЦСКА треньор е спряган за завръщане в клуба, но 46-годишният специалист ще остане при врачаните поне за домакинството от 20:30 часа.

За "червените" гостуванията на Ботев Враца през последните години не са сред най-лесните. В исторически план на ниво Първа лига отборите са играли 35 пъти под Околчица като ЦСКА е победил 19 пъти, а 14 от случаите са завършили без победител. Ботев има само 2 победи у дома, колкото и като гост.

Преди миналия сезон 31-кратните шампиони бяха натрупали 20 поредни успеха над врачани във всички турнири. Серията обаче приключи именно под Околчица с 1:1 през април.

По-рано в понеделник Арда ще проведе и второто си домакинство в Стара Загора – срещу Черно море. Битката е насрочена за 18:00 часа.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Български футбол

Венци Стефанов: Против отбори като Берое съм, те с нищо не помагат на футбола в България
Венци Стефанов: Против отбори като Берое съм, те с нищо не помагат на футбола в България
Славия и Берое не си вкараха гол Славия и Берое не си вкараха гол
Чете се за: 01:27 мин.
Ботев с втора победа Ботев с втора победа
Чете се за: 01:15 мин.
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Опряният до стената Ботев Пловдив гостува на Септември в „Надежда“ Опряният до стената Ботев Пловдив гостува на Септември в „Надежда“
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта
НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ