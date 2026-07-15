Нови телевизионни насоки срещу сексуализацията на жените в леката атлетика

Европейската атлетика и Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) въведоха нови насоки за телевизионното отразяване, чиято цел е да ограничат сексуализиращото представяне на жените спортисти.

Инициативата е разработена след обратна връзка от състезателки, според които определени ракурси, близки планове и повторения могат да предизвикат дискомфорт и да изместят вниманието от спортното им представяне.

"Разработването на насоки за заснемане е ключова стъпка към премахването на вредното изобразяване на жените в нашия спорт, като същевременно запазваме най-високото ниво на разказване и техническо съвършенство“, заяви президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

На телевизионните екипи се препоръчва да избягват продължителни близки планове на отделни части от тялото, както и ниски ракурси, заснети отзад или отдолу. Насоките обхващат и използването на забавени повторения, когато те не допринасят за по-доброто разбиране на спортното действие.

Целта е телевизионното отразяване да остане съсредоточено върху постиженията, техниката и цялостното движение на атлетите. По този начин трябва да бъде намален и рискът отделни кадри да бъдат изваждани от контекста и разпространявани неподходящо в интернет.

Организациите насърчават използването на по-широки и иновативни ракурси, които показват пълния обхват на движението. Сред възможностите са въздушни кадри, технически графики и повторения, акцентиращи върху ключови елементи от изпълнението.

Бившата световна шампионка в скока на дължина Ивана Шпанович подкрепи инициативата и подчерта, че леката атлетика предлага множество начини за впечатляващо телевизионно представяне без отклоняване на фокуса от състезанието.

Според сръбкинята забавените кадри могат да бъдат използвани за показване на техническата прецизност – например момента на отскока или съвършенството на крачката – и така да разкриват красотата на движението и майсторството на спортистите.