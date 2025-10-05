Нови три шанса за български медали на еврошампионата по бокс за младежи и девойки

Българските боксьори имат шанс да се окичат с още три медала днес, 5 октомври, на европейското първенство за младежи и девойки. След Христеа Нинова, която достигна до полуфиналите в категория до 54 килограма, възможност да направят това в Острава имат трима нейни съотборници.

Началото ще постави Янко Илиев. В категория до 55 килограма той ще се изправи срещу англичанина Риза Сафари. Мачът е седми в следобедната програма на ринг А и се очаква да се проведе около 16:30 часа.

Във вечерната сесия има още две срещи с българско участие. В третия двубой на ринг В Николай Иванов ще боксира с Богдан Байзерт (Полша). Мачът е в категория до 85 килограма и трябва да започне около 19:30 часа. В последната среща за вечерта Стоян Петров (+90 кг) ще премери сили с естонеца Кирил Михайлов. Битката се очаква да стартира около 21:45 часа.