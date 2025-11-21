БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСА чества 83-ата си годишнина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Запази

В рамките на празничното събитие беше официално открит и IV международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“.

НСА чества 83-ата си годишнина
Снимка: НСА
Слушай новината

Тържественото честване на Деня на Академията, посветено на 83-ата годишнина от откриването на първата учебна година в Национална спортна академия „Васил Левски“, се проведе на 21 ноември в присъствието на официални гости от страната и чужбина. В рамките на празничното събитие беше официално открит и IV международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“.

Водещ на церемонията бе доц. Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа. Сред официалните гости бяха Васил Терзиев - кмет на Столична община, проф. Елиза Стефанова – председател на Националната агенция по акредитация, Мария Филипова – зам.-омбудсман, Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети, Росица Иванова – началник на РУО София-област, Андрей Марков – управител на „Аджибадем Сити Клиник“, д-р Олга Мицова – директор на УМБАЛ „Лозенец“, проф. Тигран Симонян - ректор на Института по физическа култура и спорт (Армения), доц. Бранислав Антала - вицепрезидент на Международната федерация за физическо възпитание (FIEPS World), представители на български и чуждестранни партньорски университети и други.

В академичното си слово проф. Лозан Митев, ръководител на сектор „История на физическото възпитание и спорта“, акцентира върху високоотговорната социална мисия на Национална спортна академия, призвана да възпитава и образова поколения млади хора.

„Всяка година по този повод изразяваме нашето уважение и почит към няколко поколения ръководители и преподаватели, отдали своите сили за утвърждаване на Академията, представяме основополагащите ценности, които определят мисията на НСА пред обществеността, но и засвидетелстваме съвременните ни постижения. През последните 10 години развитието на Академията осигури много широки хоризонти за стратегическо развитие пред следващите десетилетия. Това беше време на системна модернизация, засягаща всички области – образование, наука, инфраструктура, управление, обществено сътрудничество, медийна политика. И време на пълно преобразяване на облика на Академията, която със своята уникална по рода си база е един от водещите университетски спортни комплекси в Европа. Това ни ангажира с отговорността и съзнанието, че НСА обективно в съвременната епоха, а и занапред, ще бъде незаобиколим и консолидиращ фактор на спортната идея и култура в България. И ще продължава да бъде градивен елемент от европейската спортна култура, характеризираща се с ценностите на класическия хуманизъм“, сподели Митев.

С приветствено слово ректорът на НСА проф. Красимир Петков обобщи важни постижения на Спортната академия.

„За 83 години може да се похвалим, че значителна част от най-големите спортисти на България са наши възпитаници, както и техните треньори. Слоганът на НСА е „Успешната кариера започва от тук“. Пред мен са хората, които го изпълват със съдържание. Не уточняваме за коя кариера става въпрос. Отворили сме широко вратата за всички, които искат да успеят, защото мисията на Спортната академия е да създава успели хора. Добрите спортисти и добрите специалисти, които са излезли от НСА и работят по цял свят, са лицето на Академията, а хората в залата – преподавателите, са черноработниците на този процес. Поздравявам всички участници и гости в предстоящия конгрес - на такива форуми се стремим да придадем практико-приложна стойност на изследванията и знанията, които специалистите споделят“, заяви Петков.

Към академичната общност и към участниците в международния научен конгрес се обърна кметът на столичния град Васил Терзиев.

„Радвам се, че имам възможност да ви поздравя с 83 години много успешни състезатели и треньори и много успешни кариери у нас и по света. Пожелавам ви да бъдете пример за това как поколение след поколение изграждате качествени специалисти, треньори и състезатели. И преподаватели, които издигат равнището на физическата култура и спорта. Искам и да ви благодаря за страхотното партньорство – всеки път, когато дойда в НСА, съм изключително приятно изненадан от всички подобрения, които виждам и от редицата съвместни проекти, които са изключително важни и са управлявани толкова добре. Тук се усеща едно от най-важните неща, които ми се иска да го има в цялата държава – това е приемствеността. Защото всичко, което се прави в Спортната академия, надгражда стореното до този момент. Пожелавам ви всичко, което правите, да продължава да бъде пример и извън спортните среди, както е в момента. Пожелавам и успешен конгрес на всички участници“, каза Терзиев.

#Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Още

Петър Младенов чества 10-годишнината от създаването на МЦ Пловдив
Петър Младенов чества 10-годишнината от създаването на МЦ Пловдив
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ