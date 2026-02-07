Нулево равенство в дербито на Варна между Черно море и Спартак

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

"Соколите" изграха с човек по-малко след 18-ата минута.

Срещата от 20-ия кръг на Първа лига между Черно море и Спартак завърши при нулево равенство. 67-ото дерби на Варна завърши без голове, макар футболистите в синьо да играха с човек по-малко след 18-ата минута.

В 18-ата минута на стадион "Тича" във Варна гостите останаха с човек по-малко на терена. След намесата на ВАР Радослав Гидженов отмени жълтия картон на Мартин Георгиев и го изгони с директен червен. Защитникът бе санкциониран за нарушение срещу Асен Чандъров, при положение, че бе последен в отбраната.

През първото полувреме двата отбора си размениха по един точен удар, но до гол не се стигна след намеси на Максим Ковальов и Пламен Илиев. Вратарят на "моряците" отрази шут в близкия ъгъл на Алешандре.

След почивката варненските тимове си отправиха по нови два точни изстрела, но до промяна в резултата не се стигна. Възпитаниците на Илиан Илиев не се възползваха от численото си предимство.

Черно море се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 34 точки. Спартак остава на 12-ата позиция в подреждането с 18 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Спартак Варна

