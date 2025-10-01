БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:37 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нюкасъл се справи безпроблемно с гостуването на Юнион Сен Жилоа

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

В другия ранен мач Карабах записа втора победа от два мача в Шампионската лига.

Нюкасъл
Снимка: БТА
Слушай новината

Нюкасъл (Англия) записа първа победа този сезон в груповата фаза на Шампионската лига. Селекцията на Еди Хау нямаше разгроми Юнион Сен Жилоа (Белгия) с 4:0 на "Лото Парк" в Брюксел.

Така "свраките" се изкачиха до осмото място във временното класиране с 3 точки и изпревариха белгийския шампион, който вече е 18-и със същия актив, но по-лоша голова разлика.

Първият четвърт час премина на сравнително бавни обороти, но в 17-ата минута късметът се усмихна на Нюкасъл и Ник Волтемаде. Защитата не се справи по най-добрия начин с центриране на Антъни Еланга отдясно и топката отиде при Сандро Тонали, който не се поколеба и стреля от границата на наказателното поле, а шутът му се отклони от крака на германеца и попадна във вратата на съперника.

Четири минути преди края на полувремето англичаните получиха и дузпа за нарушение на Феде Лейсен срещу Еланга. Антъни Гордън се нагърби да изпълни 11-метровия наказателен удар и прати вратаря Кйел Шерпен в другата посока за 2:0.

В 63-ата минута Лейсен отново се превърна в антигерой за белгийския шампион, след като този път игра с ръка в наказателното си поле, което първоначално не бе забелязано от главния съдия Урс Шнайдер, но след преразглеждане от ВАР швейцарецът отсъди втора дузпа за "свраките". Гордън отново застана зад бялата точка и порази Шерпен хладнокръвно за втори път.

Точка на спора сложи резервата Харви Барнс в 80-ата минута след светкавично разиграна контраатака, стартирана от Антъни Гордън в средата на терена.

В третия кръг на основната фаза на най-престижната европейска клубна надпревара Нюкасъл приема Бенфика (Португалия) на 21 октомври. В същия ден Юнион Сен Жилоа е домакин на Интер (Италия).

В другия ранен мач от Шампионската лига се срещнаха шампионите на Азербайджан и Дания, а Карабах зарадва домакинската публика на стадион "Тофик Бахрамов" с успех с 2:0 над Копенхаген.

Головете отбелязаха Абделах Зубир в 28-ата минута и Емануел Адай в 83-ата.

Азерите временно са един от четирите отбора с пълен актив след 2 мача и са четвърти в класирането, а датчаните имат една точка и са на 26-а позиция.

В следващия кръг от основната фаза на турнира Карабах гостува на Атлетик Билбао (Испания) на 22 октомври, а ден по-рано Копенхаген приема Борусия Дортмунд (Германия).

#ФК Юнион Сен Жилоа #ФК Карабах #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Копенхаген

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Шампионска лига

Хосеп Гуардиола: Трябваше да победим Монако
Хосеп Гуардиола: Трябваше да победим Монако
Ханзи Флик: Трябва да си вземем поуки от загубата от ПСЖ Ханзи Флик: Трябва да си вземем поуки от загубата от ПСЖ
Чете се за: 02:52 мин.
Луис Енрике: Изиграхме страхотно второ полувреме Луис Енрике: Изиграхме страхотно второ полувреме
Чете се за: 02:02 мин.
Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус с късни голове в Шампионска лига Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус с късни голове в Шампионска лига
Чете се за: 03:45 мин.
2 от 2 за Арсенал в Шампионската лига 2 от 2 за Арсенал в Шампионската лига
Чете се за: 04:02 мин.
Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ