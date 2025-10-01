Нюкасъл се справи безпроблемно с гостуването на Юнион Сен Жилоа

Нюкасъл (Англия) записа първа победа този сезон в груповата фаза на Шампионската лига. Селекцията на Еди Хау нямаше разгроми Юнион Сен Жилоа (Белгия) с 4:0 на "Лото Парк" в Брюксел.

Така "свраките" се изкачиха до осмото място във временното класиране с 3 точки и изпревариха белгийския шампион, който вече е 18-и със същия актив, но по-лоша голова разлика.

Първият четвърт час премина на сравнително бавни обороти, но в 17-ата минута късметът се усмихна на Нюкасъл и Ник Волтемаде. Защитата не се справи по най-добрия начин с центриране на Антъни Еланга отдясно и топката отиде при Сандро Тонали, който не се поколеба и стреля от границата на наказателното поле, а шутът му се отклони от крака на германеца и попадна във вратата на съперника.

Четири минути преди края на полувремето англичаните получиха и дузпа за нарушение на Феде Лейсен срещу Еланга. Антъни Гордън се нагърби да изпълни 11-метровия наказателен удар и прати вратаря Кйел Шерпен в другата посока за 2:0.

В 63-ата минута Лейсен отново се превърна в антигерой за белгийския шампион, след като този път игра с ръка в наказателното си поле, което първоначално не бе забелязано от главния съдия Урс Шнайдер, но след преразглеждане от ВАР швейцарецът отсъди втора дузпа за "свраките". Гордън отново застана зад бялата точка и порази Шерпен хладнокръвно за втори път.

Точка на спора сложи резервата Харви Барнс в 80-ата минута след светкавично разиграна контраатака, стартирана от Антъни Гордън в средата на терена.

В третия кръг на основната фаза на най-престижната европейска клубна надпревара Нюкасъл приема Бенфика (Португалия) на 21 октомври. В същия ден Юнион Сен Жилоа е домакин на Интер (Италия).

В другия ранен мач от Шампионската лига се срещнаха шампионите на Азербайджан и Дания, а Карабах зарадва домакинската публика на стадион "Тофик Бахрамов" с успех с 2:0 над Копенхаген.

Головете отбелязаха Абделах Зубир в 28-ата минута и Емануел Адай в 83-ата.

Азерите временно са един от четирите отбора с пълен актив след 2 мача и са четвърти в класирането, а датчаните имат една точка и са на 26-а позиция.

В следващия кръг от основната фаза на турнира Карабах гостува на Атлетик Билбао (Испания) на 22 октомври, а ден по-рано Копенхаген приема Борусия Дортмунд (Германия).