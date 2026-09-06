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Одри Веро спечели на 800 м при жените, Кенет Беднарек ликува на 200 м при мъжете във финалите на Диамантената лига

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Спорт
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Масай Ръсел, Алисон дос Сантос, Бирхану Балев, Клаудия Кажимерска и Раджиндра Кембъл също постигнаха победи в Брюксел.

Одри Веро
Снимка: БТА
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Одри Веро (Швейцария) продължи изключителния си сезон, след като спечели бягането на 800 метра при жените във финалите на престижната лекоатлетическа верига Диамантената лига в Брюксел (Белгия) в събота вечер, отблъсквайки конкуренцията на Фемке Бол-Брьодерс.

Веро постигна време от 1:54.75 минути - рекорд на турнира, докато нидерландката Бол записа 1:54.81, за да подгрее очакваната ожесточена битка на предстоящия турнир World Athletics Ultimate Championships в Будапеща следващата седмица. 22-годишната швейцарска лекоатлетка, чиято зашеметяваща форма превърна световния рекорд, стоящ вече 43 години, от далечна фантазия в реалистична цел, намери достатъчно сили в последните метри, за да удържи двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия, която се премести в дисциплината през февруари.


„Излязох и се забавлявах, което беше нещо, което категорично исках да направя по време на последната Диамантена лига за годината. Чувствах как Фемке ме притиска през цялото състезание и това определено ме подтикна да не намалявам темпото. Нейното присъствие е голяма мотивация за мен, за да остана нащрек и през следващата година“, коментира Одри Веро.

Американският спринтьор Кенет Беднарек постигна победа на 200 метра при мъже с водещо за сезона време от 19.62 секунди, въпреки не особено идеалните условия.

„Определено съм доволен от този резултат. Да постигна победа при тези студени условия (16°C) и малко болен... Не мога да искам повече“, каза Беднарек.

27-годишният американец предположи, че най-доброто му постижение може би предстои, когато най-големите имена в леката атлетика се съберат в унгарската столица.

„Следващата седмица, ако се представя добре, мога да постигна огромен личен рекорд“, надява се спринтьорът.

Девет дни след като Масай Ръсел (САЩ) подобри световния рекорд на 100 метра с препятствия за жени с 12.09 секунди, американката ликува в дисциплината в Брюксел с 12.20, изпреварвайки Девин Чарлтън от Бахамските острови на последните две препятствия. Чарлтън завърши втора с резултат 12.33 секунди.

„Още една победа! Чувствам се много благословена и благодарна, че продължавам да събирам такива. Титлите са най-важното нещо: когато се състезаваш за победа, времето се грижи само за себе си“, заяви Ръсел след успеха си.

Бразлецът Алисон дос Сантос, който също преди девет дни регистрира нов рекорд на 400 метра с препятствия при мъжете, постигна лесна победа с 46.70 секунди, изпреварвайки трикратния световен шампион и бивш световен рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия.

Бирхану Балев от Бахрейн направи блестящ финал в последните 400 метра, за да спечели мъжкото бягане на 5000 метра с водещо в света време от 12:45.70 минути.

Полякинята Клаудия Кажимерска постигна най-добро време в света с 3:54.05 минути, за да триумфира в бягането на 1500 метра при жените, а общо осем лекоатлетки слязоха под четириминутната бариера.

„Бях напълно концентрирана върху състезанието и върху това да „бъда Клаудия“ през цялото време. Не бях печелила нищо тази година и исках най-накрая да спечеля отново. Резултатът ме изненада също толкова, колкото и всички останали. Работих много върху малките детайли и изглежда, че са се сглобили чудесно“, коментира Кажимерска.

Раджиндра Кембъл (Ямайка) направи опит от 23.08 метра – най-доброто постижение в света за сезона, за да спечели трофея в тласкането на гюле при мъжете.

„В тренировките имаше признаци, че подобно хвърляне е на път, но да го направя днес е невероятно. Линията от 23 метра е почетен знак за всеки гюлетласкач. Все още има много неща, които мога да подобря... Световният рекорд (23.56) определено е амбиция“, призна Кембъл.

Финалите в Брюксел дадоха възможност за изява на най-добрите във всяка дисциплина след 14-те турнира през сезон в Диамантената лига.

#Диамантена лига в Брюксел 2026 #Кенет Беднарек

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