Оскар Пиастри наказание получи наказание за Гран при на Италия

Оскар Пиастри получи наказание от три места на стартовата решетка за Гран при на Италия от Формула 1 заради нарушаване на бърза обиколка на Лиъм Лоусън, решиха стюардите на ФИА. Така пилотът на Макларън ще потегли от шеста позиция, вместо спечелената в квалификацията трета.

Ситуацията се разигра в третата сесия при завръщане на Пиастри на трасето. Излизайки от питлейна, той пропусна пред себе си един от двамата, за които бе предупреден, но не и Лоусън.

"Напускайки питлейна Пиастри бе предупреден, че Ферстапен, Лоусън и Сайнс могат да пресичат правата. Сайнс се прибра и останаха Ферстапен и Лоусън, за които той трябваше да внимава. Пилотът на автомобил 81 обясни, че не е знаел, че те са в бързи обиколки, но е разбрал за Ферстапен малко преди завой номер 1. Той намали значително, остана вдясно и го пропусна, но не успя да направи нищо за Лоусън, който беше близо зад него", обясниха стюардите.

От първа редица утре ще потеглят Пиер Гасли и Джордж Ръсел, а съотборниците във Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън ще бъдат на втора линия. Ферстапен ще започне пети, а до него ще бъде Пиастри.