БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оскар Пиастри наказание получи наказание за Гран при на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Причината е нарушение на правилата в квалификацията.

Оскар Пиастри наказание получи наказание за Гран при на Италия
Слушай новината

Оскар Пиастри получи наказание от три места на стартовата решетка за Гран при на Италия от Формула 1 заради нарушаване на бърза обиколка на Лиъм Лоусън, решиха стюардите на ФИА. Така пилотът на Макларън ще потегли от шеста позиция, вместо спечелената в квалификацията трета.

Ситуацията се разигра в третата сесия при завръщане на Пиастри на трасето. Излизайки от питлейна, той пропусна пред себе си един от двамата, за които бе предупреден, но не и Лоусън.

"Напускайки питлейна Пиастри бе предупреден, че Ферстапен, Лоусън и Сайнс могат да пресичат правата. Сайнс се прибра и останаха Ферстапен и Лоусън, за които той трябваше да внимава. Пилотът на автомобил 81 обясни, че не е знаел, че те са в бързи обиколки, но е разбрал за Ферстапен малко преди завой номер 1. Той намали значително, остана вдясно и го пропусна, но не успя да направи нищо за Лоусън, който беше близо зад него", обясниха стюардите.

От първа редица утре ще потеглят Пиер Гасли и Джордж Ръсел, а съотборниците във Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън ще бъдат на втора линия. Ферстапен ще започне пети, а до него ще бъде Пиастри.

#Формула 1 сезон 2026 #Оскар Пиастри #Гран При на Италия #Макларън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
2
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
3
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са...
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия
4
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели...
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в „Шейново“
5
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в...
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
6
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
4
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Други спортове

Още пет финала за България в квалификациите на световното по спортна ареобика за юноши и девойки
Още пет финала за България в квалификациите на световното по спортна ареобика за юноши и девойки
Спортни новини 05.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.09.2026 г., 20:50 ч.
Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното
Чете се за: 00:45 мин.
Марко Бренер спечели спиращ дъха планински етап в Андалусия в Обиколката на Испания Марко Бренер спечели спиращ дъха планински етап в Андалусия в Обиколката на Испания
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3 Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Пиер Гасли спечели за първи път в кариерата си квалификация във Формула 1 Пиер Гасли спечели за първи път в кариерата си квалификация във Формула 1
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада" Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада"
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
Чете се за: 02:40 мин.
Общество
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За богатството на Аполония и нейния трезор
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Репортерът на БНТ - Варна Петър Дойкински получи наградата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Започнаха честванията за 141 години от Съединението (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ