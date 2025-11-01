Огнище на африканска чума по свинете е открито в Гюргево

Случай на африканска чума по свинете е засечен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той обясни, че става дума за заразено домашно прасе.

По информация от румънските му колеги и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева са предприети всички мерки за недопускане разпространението на заразата. Огнището се намира на около 70 км от Русе в гр. Бутуругени. Областният управител е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка.

Според специалистите на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. На граничния пункт между двете държави "Дунав мост" при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили. На този етап няма нужда от свикване на епизоотична комисия и предприемане на допълнителни превантивни мерки, защото няма риск, подчерта областният управител.