БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отчитат над 1 млрд. лева приходи от толсистемата през 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
видеоконтролът пътищата нарушители засякоха камерите толсистемата
Слушай новината

Приходите от толсистемата през 2025 г. надхвърлят 1 милиард лева. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Данните са отчетени съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление и показват рекордна събираемост на пътни такси.

Министър Иванов подчерта, че въпреки оставката на правителството, поетите ангажименти продължават да се изпълняват. По думите му още при създаването на кабинета е бил поставен акцент върху подобряване на събираемостта на пътните такси – сектор, в който дълго време не е бил използван пълният потенциал на системата.

"В резултат на взетите мерки, организационни, политически и технологични действия и извършените от Народното събрание законодателни промени е постигната събираемостта, заложена още при създаването на системата", отбеляза министърът.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев съобщи, че и собствените приходи на Агенцията са на рекордно ниво и възлизат на над 100 млн. лева.

Директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов обясни, че ключова роля за резултатите има значително подобрената експлоатационна готовност на контролните съоръжения.

"Не беше трудно да съберем 1 милиард лева. Направихме план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм", обясни директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

От Националното тол управление отчетоха и активиране на всички функционалности на системата, включително контрол на средната скорост, претегляне в движение и засилен контрол върху претоварването на тежкотоварните автомобили. Напредва и пълната интеграция на толсистемата със системите на НАП, Агенция "Митници" и МВР, което позволява контрол върху движението на стоки, скоростта и наличието на задължителни застраховки и технически прегледи.

Министър Иванов съобщи още, че до месец март ще бъдат изградени 12 съвместни пункта за проверки между МВР, приходните агенции и Националното тол управление по шенгенските граници, извън граничните контролно-пропускателни пунктове, съобщи още регионалният министър.

#толсистема #събираемост #трафик #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
1
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
3
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Нов протест в центъра на София
4
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Тестов полет от летище "Васил Левски" – София стресна граждани
6
Тестов полет от летище "Васил Левски" – София...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Икономика

Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?
Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?
Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата
Чете се за: 02:42 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци? Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.
Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни? Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?
Чете се за: 03:00 мин.
Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР) Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)
Чете се за: 04:35 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на страната да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси
Чете се за: 05:52 мин.

Водещи новини

Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Задържаха в София 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография Задържаха в София 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват? Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко града в...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ