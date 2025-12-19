Отчитат над 1 млрд. лева приходи от толсистемата през 2025 г.

Приходите от толсистемата през 2025 г. надхвърлят 1 милиард лева. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Данните са отчетени съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление и показват рекордна събираемост на пътни такси.

Министър Иванов подчерта, че въпреки оставката на правителството, поетите ангажименти продължават да се изпълняват. По думите му още при създаването на кабинета е бил поставен акцент върху подобряване на събираемостта на пътните такси – сектор, в който дълго време не е бил използван пълният потенциал на системата.

"В резултат на взетите мерки, организационни, политически и технологични действия и извършените от Народното събрание законодателни промени е постигната събираемостта, заложена още при създаването на системата", отбеляза министърът.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев съобщи, че и собствените приходи на Агенцията са на рекордно ниво и възлизат на над 100 млн. лева.

Директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов обясни, че ключова роля за резултатите има значително подобрената експлоатационна готовност на контролните съоръжения.

"Не беше трудно да съберем 1 милиард лева. Направихме план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм", обясни директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

От Националното тол управление отчетоха и активиране на всички функционалности на системата, включително контрол на средната скорост, претегляне в движение и засилен контрол върху претоварването на тежкотоварните автомобили. Напредва и пълната интеграция на толсистемата със системите на НАП, Агенция "Митници" и МВР, което позволява контрол върху движението на стоки, скоростта и наличието на задължителни застраховки и технически прегледи.

Министър Иванов съобщи още, че до месец март ще бъдат изградени 12 съвместни пункта за проверки между МВР, приходните агенции и Националното тол управление по шенгенските граници, извън граничните контролно-пропускателни пунктове, съобщи още регионалният министър.